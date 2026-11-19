IS DONGSEO ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IS DONGSEO die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 412,00 KRW gegenüber -401,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 279,95 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 271,03 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at