IS DONGSEO stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IS DONGSEO lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2076,17 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -6624,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent auf 329,02 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 299,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1722,350 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IS DONGSEO -4928,000 KRW je Aktie generiert.

IS DONGSEO hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 234,36 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 514,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 992,667 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 1 136,67 Milliarden KRW gerechnet.

