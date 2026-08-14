IS DONGSEO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

IS DONGSEO hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 180,00 KRW, nach 698,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 66,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,79 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 335,16 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at