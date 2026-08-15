DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
16.08.2026 01:33:35
Is DoorDash Stock an Undervalued Stock to Buy?
DoorDash (NASDAQ: DASH) is delivering meals, but can it deliver returns to investors?*Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 12, 2026. The video was published on Aug.14, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DoorDash
|
14.08.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Verlust hätte ein DoorDash-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: DoorDash öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)