Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
09.02.2026 16:30:00
Is Duolingo Stock a Buy After the Sell-Off?
Duolingo (NASDAQ: DUOL) has had its stock price crushed, yet revenue, free cash flow, and user engagement keep climbing. This video explores whether the sell-off created a rare buying opportunity as expectations reset and long-term upside quietly builds.Stock prices used were the market prices of Feb. 3, 2026. The video was published on Feb. 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Duolingo Inc
|
04.11.25
|Ausblick: Duolingo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Duolingo Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Duolingo Inc
|116,60
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich höher. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.