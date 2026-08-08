Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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08.08.2026 21:05:00
Is Dutch Bros a Buy After Crashing 19% in 1 Day?
Shares of Dutch Bros (NYSE: BROS) are taking it on the chin. They tanked 19% on Aug. 6, the day following the company's release of second-quarter financial results (quarter ended June 30).The market's reaction doesn't seem warranted. The coffee stock posted 32.5% year-over-year revenue growth, with diluted earnings per share (EPS) soaring 40%. And it opened 48 new stores in the quarter.Is it time to buy Dutch Bros on the dip?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|53,01
|-0,60%
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