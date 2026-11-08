Is Dutch Bros Stock a Buy as Shares Plunge?

For the second time in two quarters, Dutch Bros (NYSE: BROS) shares collapsed following its earnings report, as investors fear that increasing competition is starting to eat into its growth. However, the company's overall same-store sales growth is still solid in a difficult consumer environment, and it continues to have one of the best expansion opportunities in the restaurant space.

The stock is now down more than 40% on the year, reversing the strong momentum the stock saw earlier in 2026. This looks like a golden opportunity to buy Dutch Bros in my view, as the stock's long-term underlying investment thesis remains unchanged.

Let's take a closer look at the coffee shop operator's third-quarter results and prospects and why I think it is a buy on this dip.

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