Dutch Bro a Aktie

Dutch Bro a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

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17.05.2026 19:18:00

Is Dutch Bros Stock Is a Buy on the Dip as Same-Store Sales Continue to Sizzle?

In one of the more head-scratching moves this earnings season, Dutch Bros (NYSE: BROS) shares sank despite the coffee shop operator turning in another stellar quarter. As of this writing, the stock is down about 13% year to date.Let's take a closer look at its results and prospects, and at why I think Dutch Bros could be a great long-term stock buy.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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