WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

Is Dutch Bros Stock Your Ticket to Becoming a Millionaire?

Dutch Bros' (NYSE: BROS) historical stock price chart looks like the drastically changing energy levels of its customer base -- from peak caffeination to dreadful crash. Two years after the company's initial public offering (IPO), shares cratered 31%. And in the past two years, they've soared 121% (as of Jan. 16).  Now, this coffee chain stock trades 27% below its all-time high.This business looks interesting for investors looking to get in on an expanding restaurant chain in the early innings of its growth story. There are both bull and bear arguments to take into consideration, but does Dutch Bros have what it takes to make you a millionaire at some point?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
