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ÅF AB Aktie

ÅF AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836

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24.05.2026 12:15:00

Is e.l.f. Beauty Stock a Buy as Rhode Drives Growth?

E.l.f. Beauty (NYSE: ELF) closed out its fiscal year delivering solid fourth-quarter revenue growth, led by its Rhode acquisition. However, even after seeing a small lift in its share price following the report, the stock is still down about 35% on the year.Let's take a closer look at the cosmetic company's results and prospects to see if this is a good time to buy the stock.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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