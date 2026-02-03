ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
|
04.02.2026 00:35:00
Is e.l.f. Beauty Stock a Hidden Gem in the Cosmetics Aisle?
The cosmetics segment of the consumer staples sector is interesting. The products aren't technically necessities, but sales are still very resilient. E.l.f. Beauty (NYSE: ELF) has positioned itself as a lower-priced alternative to both high-end and mass-market makeup brands. On one hand, that has been a huge positive; on the other hand, it hasn't translated into reliable earnings growth.On a year-over-year basis, e.l.f. Beauty has grown its quarterly sales for 27 consecutive quarters. That would be a pretty impressive achievement for any company, but it is especially impressive given that e.l.f. Beauty's makeup competes with some of the world's largest consumer staples makers, including industry giants like Procter & Gamble and Estee Lauder. The key differentiation is that e.l.f. Beauty's products come in at the low end of the price curve.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu ÅF AB
|
04.02.26
|Ausblick: ÅF AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: ÅF AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: ÅF AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|Spain shuns US F-35 jets as tensions grow with Washington (Financial Times)
Analysen zu ÅF AB
