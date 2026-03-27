ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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27.03.2026 23:56:09
Is e.l.f. Stock a Generational Buying Opportunity?
The company's revenue growth is slowing amid macroeconomic headwinds. *Stock prices used were the afternoon prices of March 25, 2026. The video was published on March 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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09.10.25
|Erste Schätzungen: ÅF AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ÅF AB
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