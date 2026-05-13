ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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13.05.2026 12:35:00
Is e.l.f. Stock Too Cheap to Ignore?
Macroeconomic concerns like tariffs and inflation haven't made much of a dent in high-flying artificial intelligence (AI) stocks, but they are affecting other excellent businesses that rely on consumer demand and global markets. Consider e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), for instance.The cosmetics and skincare company has become one of the largest and most popular companies in its industry, but it's been struggling with profitability and decelerating growth over the past two years. It's highly exposed to U.S. tariffs, and the stock has also been slammed by the Iran war since refined oils and chemicals are used in its products and packaging.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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