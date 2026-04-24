Eaton Aktie
WKN: 850940 / ISIN: US2780581029
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24.04.2026 16:38:01
Is Eaton Vance's EVSD ETF a Buy After Prism Advisors Initiated a Position Worth Over $15 Million?
According to an SEC filing dated April 23, 2026, Prism Advisors, Inc. initiated a new position in the Eaton Vance Short Duration Income ETF(NASDAQ:EVSD), acquiring 298,979 shares. The estimated value of this trade was $15.37 million, calculated using the mean unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end valuation of the stake stood at $15.23 million, reflecting both the trade and market price changes.The Eaton Vance Short Duration Income ETF provides institutional and individual investors with access to an actively managed, diversified portfolio of short-duration fixed income securities.The fund leverages proprietary valuation metrics and a disciplined investment process to optimize yield and manage risk, while maintaining a low average duration to reduce sensitivity to interest rate fluctuations. Its competitive advantage lies in its flexible mandate, experienced management, and focus on capital preservation with attractive income potential for investors seeking stability in their fixed income allocation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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