Energizer Holdings Aktie
WKN: 927004 / ISIN: US29266R1086
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04.07.2026 05:31:01
Is Energizer Holdings a Buy Now That a 10 Percent Owner Bought 40,000 Shares?
Aqua Capital, Ltd, a 10% Owner of Energizer Holdings (NYSE:ENR), reported the purchase of 40,000 shares on June 22, 2026, for a total consideration of approximately $844,000, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $21.10 on June 22, 2026.* 1-year performance calculated using July 2, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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