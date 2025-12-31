Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
31.12.2025 10:44:00
Is Energy Transfer Stock a Buy Now?
Unitholders of Energy Transfer LP (NYSE: ET) couldn't be blamed for breathing a sigh of relief that 2025 has drawn to a close. The midstream energy leader's unit price has declined by a double-digit percentage this year, while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has delivered a third consecutive year of double-digit returns.But is Energy Transfer stock a buy now? I think the answer is a resounding "yes" for three primary reasons.Investors haven't experienced the full brunt of Energy Transfer's sell-off in 2025. There's a simple reason why. The limited partnership (LP) pays a distribution yield of roughly 8.2%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issuedmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!