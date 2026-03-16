Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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16.03.2026 16:15:00
Is Energy Transfer Stock a Buy Right Now?
The ongoing military conflict with Iran, specifically as it relates to the Strait of Hormuz, has disrupted the global energy industry. Oil prices have surged in recent weeks, up nearly double from just a few months ago.Amid all the uncertainty, Energy Transfer (NYSE: ET) stock is trading up 14% in 2026. The leading pipeline company plays a crucial role in transporting oil and gas throughout the United States.But should investors buy Energy Transfer right now? Here is what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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