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Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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16.03.2026 16:15:00

Is Energy Transfer Stock a Buy Right Now?

The ongoing military conflict with Iran, specifically as it relates to the Strait of Hormuz, has disrupted the global energy industry. Oil prices have surged in recent weeks, up nearly double from just a few months ago.Amid all the uncertainty, Energy Transfer (NYSE: ET) stock is trading up 14% in 2026. The leading pipeline company plays a crucial role in transporting oil and gas throughout the United States.But should investors buy Energy Transfer right now? Here is what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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