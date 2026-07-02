Equinix Aktie
WKN: 165241 / ISIN: US29444U5020
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02.07.2026 16:45:00
Is Equinix the AI Infrastructure Stock Investors Are Missing Out On?
Equinix (NASDAQ: EQIX) may look like a data-center REIT, but the real story could be its interconnection moat. As enterprise AI moves from experiments into production, companies may need secure physical locations to connect data, clouds, networks, and AI models. That could make Equinix a quiet winner in AI infrastructure.Stock prices used were the market prices of June 23, 2026. The video was published on July 1, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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