Extreme Networks Aktie
WKN: 920402 / ISIN: US30226D1063
|
10.01.2026 17:58:51
Is Extreme Networks Stock a Buy or Sell After the CEO Sold 50,000 Shares?
Edward Meyercord, President and CEO of Extreme Networks (NASDAQ:EXTR), executed an exercise of 50,000 stock options immediately sold for ~$827,000 on Jan. 2, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on Jan. 2, 2026 market close price of $16.54.Note: 1-year price change calculated using Jan. 2, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
