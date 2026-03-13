Fastly Aktie

WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008

13.03.2026 03:58:30

Is Fastly Stock a Buy or Sell After an Insider Dumped Company Shares Worth $1.6 Million?

Scott R. Lovett, President of Go to Market at Fastly (NASDAQ:FSLY), reported the sale of 73,715 shares of Common Stock in an open-market transaction on March 4, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($21.06); post-transaction value based on March 4, 2026 market close price.* 1-year price change calculated using March 4th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
