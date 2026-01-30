Is Finansal Kiralama: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Is Finansal Kiralama hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Is Finansal Kiralama ein EPS von 0,780 TRY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 5,67 Milliarden TRY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Is Finansal Kiralama 3,38 Milliarden TRY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,22 TRY. Im Vorjahr waren 2,77 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 21,27 Milliarden TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 12,83 Milliarden TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at