First Advantage Aktie
WKN DE: A3CR1M / ISIN: US31846B1089
|
04.01.2026 03:05:36
Is First Advantage Stock a Buy After Onex Canada Scooped Up Shares Worth Over $3 Million?
On November 14, 2025, Onex Canada Asset Management Inc. disclosed a buy of First Advantage (NASDAQ:FA), increasing its position value by $3,060,597 as of September 30, 2025.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, Onex Canada Asset Management increased its position in First Advantage by 240,978 shares in the third quarter. The holding was valued at $11.88 million at quarter-end, up from the prior quarter.The fund’s buy brings First Advantage to 1.5% of its reportable U.S. equity assets, outside the top five positions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Advantage Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: First Advantage stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: First Advantage mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25