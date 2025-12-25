|
Is First American Financial Stock a Buy After Davis Asset Management Added Over 800,00 Shares to Its Position?
Davis Asset Management, L.P. reported a significant increase in its stake in First American Financial Corporation (NYSE:FAF) according to a November 14, 2025, SEC filing. The fund acquired 811,642 additional shares during the third quarter, bringing its total holding to 1,100,000 shares, valued at $70.66 million as of September 30, 2025. The estimated position value change was $52.96 million for the quarter.Davis Asset Management, L.P. increased its FAF position, which now represents 2.52% of reported U.S. equity assets, outside the fund’s top five holdings.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
