Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
19.02.2026 10:50:00
Is Fiserv an Underrated Financial Stock Investment Play?
Fiserv (NASDAQ: FISV) has been one of the worst-performing fintech stocks during the past year. It's down by more than 70% during that stretch. Growth has slowed, but the company continues to gain ground as a popular merchant service provider.The stock's growth days seem to be over, but a price-to-earnings (P/E) ratio of 9 warrants some attention. These are some of the things investors should keep in mind before buying Fiserv stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.
|
16:04
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)