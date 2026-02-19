Fiserv Aktie

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

19.02.2026 10:50:00

Is Fiserv an Underrated Financial Stock Investment Play?

Fiserv (NASDAQ: FISV) has been one of the worst-performing fintech stocks during the past year. It's down by more than 70% during that stretch. Growth has slowed, but the company continues to gain ground as a popular merchant service provider.The stock's growth days seem to be over, but a price-to-earnings (P/E) ratio of 9 warrants some attention. These are some of the things investors should keep in mind before buying Fiserv stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
