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Fluor Aktie

Fluor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591332 / ISIN: US3434121022

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22.05.2026 16:00:00

Is Fluor Stock a Millionaire Maker?​

Fluor (NYSE: FLR), one of the world's largest engineering and construction firms, has been a reliable blue chip stock over the past five years. Its stock has risen more than 125%, compared to the S&P 500's near-80% gain, as it stabilized its sprawling business.But could Fluor's stock go parabolic over the next decade and churn out some millionaire-making gains? Let's review its growth rates and valuations to get a clearer view.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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