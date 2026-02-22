FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
|
22.02.2026 04:31:00
Is FMC Stock a Buy Now or a Falling Knife?
FMC Corporation (NYSE: FMC) investors may be beginning to lose hope -- and I can't say I blame them.Shares of the agricultural chemicals company got cut nearly in half after reporting Q3 earnings in late October. The company reported a 49% drop in sales as it prepared to exit the Indian market, a $4.52-per-share loss -- and fired its president. Three months later, the company had a chance to redeem itself when it reported Q4 earnings earlier this month. Instead, management missed again on revenue and warned investors of further declines in revenue and profits.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FMC Corp.
|
03.02.26
|Ausblick: FMC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: FMC legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: FMC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25