Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 19:16:01

Is Ford Motor Stock a Buy After Its Latest Earnings Report?

Despite a slight miss on revenue, shares of Ford Motor Co.traded more than 3% higher as of 1:13 p.m. ET today after the company raised its full-year guidance.In the second quarter, Ford reported adjusted earnings per share of $0.42, $0.07 higher than Wall Street consensus estimates. Revenue of $44.89 billion missed estimates of $45.86 billion.Still, investors breezed past the revenue miss after the U.S. automaker raised its full-year adjusted EBIT guidance to between $10 billion and $11 billion, up from a prior range of $8.5 billion to $10.5 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ford Motor Co.

mehr Nachrichten