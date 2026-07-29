Ford Motor Aktie
WKN: 502391 / ISIN: US3453708600
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29.07.2026 19:16:01
Is Ford Motor Stock a Buy After Its Latest Earnings Report?
Despite a slight miss on revenue, shares of Ford Motor Co.traded more than 3% higher as of 1:13 p.m. ET today after the company raised its full-year guidance.In the second quarter, Ford reported adjusted earnings per share of $0.42, $0.07 higher than Wall Street consensus estimates. Revenue of $44.89 billion missed estimates of $45.86 billion.Still, investors breezed past the revenue miss after the U.S. automaker raised its full-year adjusted EBIT guidance to between $10 billion and $11 billion, up from a prior range of $8.5 billion to $10.5 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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