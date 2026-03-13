ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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13.03.2026 22:05:00
Is Ford's F-150 Lightning EREV the Next Costly Mistake?
Automakers such as Ford Motor Company (NYSE: F) have a seemingly impossible task balancing massive global operations, product portfolios on delicate schedules, suppliers near and far, among many other factors. These companies don't simply change strategic direction on a dime. Decisions and adjustments can take years and can be incredibly expensive, as Ford investors found out during the fourth quarter with a roughly $19.5 billion charge driven by electric vehicle (EV) strategy adjustments.Is the Detroit icon headed toward its next big mistake with plans to replace the previous form of the all-electric F-150 Lightning with an extended-range electric vehicle (EREV)?Already the folks at the Blue Oval have ended production of the current form all-electric F-150 Lightning, one of Ford's only three core EV products currently. Those three vehicles being the Mustang Mach-E, the former F-150 Lightning, and E-Transit commercial van EV. Keep in mind that Ford has a broader plug-in hybrid portfolio, but until another push in full EVs begins in 2027 this is what Ford is working with. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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