Beam Aktie
WKN DE: 850250 / ISIN: US3496311016
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27.05.2026 06:00:23
Is Fortune Brands Innovations Stock a Buy After Activist Investor Edward Garden Purchased Shares Worth Over $2 Million?
Activist investor Edward P. Garden, now a member of the Board of Directors for Fortune Brands Innovations (NYSE:FBIN), reported the acquisition of 57,400 shares of Common Stock at a weighted average price of $34.89 per share on May 20, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($34.89).* 1-year performance calculated using May 20th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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