FuelCell Energy Aktie

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WKN: 884382 / ISIN: US35952H1068

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29.04.2026 20:37:00

Is FuelCell Energy (FCEL) the Next Bloom Energy?

Modern-day artificial intelligence (AI) data centers require a ton of power. The ongoing build-out by hyperscalers could continue to strain the power grid, which is why some lawmakers are requiring technology companies to bring their own power when building new data centers.As a result, plug-and-play power solutions, such as Bloom Energy's (NYSE: BE) solid-oxide fuel cells, have become increasingly popular among hyperscalers. Bloom Energy stock has surged, prompting investors to wonder which other companies could help hyperscalers meet their growing energy needs.FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) is one company making a pivot to compete for data center contracts. Could it be the next Bloom Energy? Let's dive into FuelCell's business and recent moves to find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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