Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 TRY gegenüber -0,680 TRY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 402,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,93 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 583,7 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at