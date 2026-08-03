Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,38 Milliarden TRY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,35 Milliarden TRY.

Redaktion finanzen.at