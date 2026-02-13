13.02.2026 06:31:29

Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,74 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,580 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 812,9 Millionen TRY – das entspricht einem Minus von 42,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden TRY in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,000 TRY. Im Vorjahr hatten 0,930 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,63 Prozent zurück. Hier wurden 3,73 Milliarden TRY gegenüber 4,27 Milliarden TRY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

