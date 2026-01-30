GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
30.01.2026 16:13:00
Is GE Vernova Stock a Buy Now?
GE Vernova (NYSE: GEV) has been a stand-alone business since April 2024, after being spun off from General Electric, which is now known as GE Aerospace (NYSE: GE). Since that time, the stock has risen by more than 400%. Wall Street is clearly very excited about the opportunity ahead of this business now that it is on its own. Is it worth buying today?GE Vernova is an industrial company that makes equipment for the electricity industry. It doesn't make small things like light switches; it makes gigantic things like natural gas turbines and wind turbines. These are massive capital investments for buyers, who are often electrical utilities. In fact, GE Vernova competes in sectors where there are usually just a few dominant suppliers. It is a key player across all product categories in which it competes.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu GE Vernova
|
29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
|
27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu GE Vernova
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|610,00
|2,35%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|56 075,00
|1,72%
