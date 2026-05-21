GeneDx Holdings Aktie
WKN DE: A3EEXG / ISIN: US81663L2007
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21.05.2026 16:23:01
Is GeneDx Stock a Buys After a Company Director Purchased Over 350,000 Shares?
Board of Directors member Keith A. Meister reported the purchase of 351,273 shares of GeneDx (NASDAQ:WGS) across multiple open-market transactions from May 13 to May 15, 2026, at a weighted average price of $39.19 per share, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($39.19).* 1-year performance is calculated using May 15, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GeneDx Holdings Corp Registered Shs
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19.04.26
|Erste Schätzungen: GeneDx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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22.02.26
|Ausblick: GeneDx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)