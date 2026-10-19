Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
|
19.10.2026 02:11:28
Is Germany's eight-hour workday under threat?
Would you work 12 hours straight? The CDU/CSU and SPD are locked in a dispute over reforms to the Working Hours Act. Workplace flexibility, collective bargaining agreements and worker protection rules are at stake.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Workday Inc
|
15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
|
06.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
04.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 klettert zum Start (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Workday Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Workday Inc
|169,56
|-3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.