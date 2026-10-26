Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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26.10.2026 02:35:27
Is Germany's eight-hour workday under threat?
Would you work 12 hours straight? The CDU/CSU and SPD are locked in a dispute over reforms to the Working Hours Act. Workplace flexibility, collective bargaining agreements and worker protection rules are at stake.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Workday Inc
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22.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Pluszeichen in New York: Am Dienstagnachmittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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20.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
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12.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
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06.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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01.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.