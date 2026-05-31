Gibraltar Industries Aktie
WKN DE: 909681 / ISIN: US37476F1030
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31.05.2026 18:53:36
Is Gibraltar Industries Stock a Buy After the CEO Purchased Nearly 20,000 Shares?
On May 26, 2026, Gibraltar Industries, Inc. (NASDAQ:ROCK) President and CEO William T. Bosway reported an open-market purchase of 19,735 common shares at around $37.44 per share, according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($37.44).* 1-year price change calculated using May 26, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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