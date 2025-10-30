Is Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Is Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,83 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 9,34 TRY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei -161,9 Millionen TRY – das entspricht einem Abschlag von 111,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,40 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at