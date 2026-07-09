Global-E Online Aktie
WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688
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09.07.2026 14:21:01
Is Global-E Online a Sale After its COO Unloads 24,999 Shares for $920,000?
Tamari Shahar, COO of Global-E Online Ltd. (NASDAQ:GLBE), sold 24,999 ordinary shares at $36.81 per share on July 6, 2026. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($36.81); post-transaction value based on July 6, 2026, market close ($37.31).Global-E Online is a leading cross-border e-commerce technology platform with a market capitalization of $6.3 billion and TTM revenue of $1.0 billion, demonstrating significant scale in the digital commerce infrastructure sector. The company's platform-based business model provides recurring revenue streams while maintaining strong profitability, with TTM net income of $116.5 million representing an 11.65% net margin. Global-E's competitive advantage lies in its integrated technology stack that reduces friction in international transactions, positioning it as a critical infrastructure provider for merchants navigating the complexities of global e-commerce.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Global-E Online Ltd. Registered Shs
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12.05.26
|Ausblick: Global-E Online stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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28.04.26
|Erste Schätzungen: Global-E Online stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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17.02.26
|Ausblick: Global-E Online stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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04.02.26
|Erste Schätzungen: Global-E Online stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)