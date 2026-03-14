Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
|
14.03.2026 19:59:01
Is Globalstar Stock a Buy After Greenhouse Funds Added Over 75,000 Shares to Its Position?
According to its SEC filing dated February 17, 2026, Greenhouse Funds LLLP increased its stake in Globalstar (NASDAQ:GSAT) by 75,653 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of the trade was $4.18 million, based on the period’s average share price. As of December 31, 2025, the position’s value rose by approximately $57.60 million, a change reflecting both the increased stake and underlying stock price appreciation.Globalstar operates a global satellite communications network, offering connectivity solutions for voice, data, and asset tracking across challenging geographies. The company leverages strategic technology partnerships and spectrum assets to address the growing demand for reliable communications in remote and industrial environments. Its diversified product suite and established customer base position Globalstar as a key player in the satellite-enabled IoT and critical communications market.The purchase of an additional 75,653 Globalstar shares by Greenhouse Funds in the fourth quarter of 2025 suggests the hedge fund has a bullish outlook towards the stock. This is particularly noteworthy given Globalstar shares were on the upswing in Q4, eventually hitting a 52-week high of $74.88 on Dec. 12.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Globalstar IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Globalstar IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.