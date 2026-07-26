Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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26.07.2026 17:00:00
Is Google a Buy After Its Latest Earnings Report? Here's My Honest Take
In this video, I will cover Alphabet's (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) latest earnings report and explain exactly what I am doing with my position now that the results are in. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of July. 23, 2026. The video was published on July. 23, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|ROUNDUP 2: EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google (dpa-AFX)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|281,30
|0,63%
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.