Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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29.07.2026 20:13:00

Is Google Parent Company Alphabet Stock Too Cheap to Ignore Right Now?

Even the most enthusiastic artificial intelligence (AI) bulls seem to be putting on the brakes recently. Investors are starting to realize that more and more money is being poured into AI development, and the results remain to be seen.Exhibit No. 1 this week is Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). The Google parent company surprised and worried the market when it raised its AI spend outlook for the year to $200 billion at the midpoint for 2026. That jaw-dropping figure sent Alphabet stock plunging, despite what was a fantastic report, to its lowest P/E ratio ever.At just over 16 times trailing-12-month earnings, is Alphabet stock too cheap to ignore?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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