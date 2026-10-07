Is Google the Market's Biggest Artificial Intelligence (AI) Mistake? The Stock Is Priced Like a Loser.

In this video, I will cover why Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is viewed as an AI loser right now and explain why I think the market has it wrong. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Sept. 29, 2026. The video was published on Sept. 29, 2026.

Continue reading