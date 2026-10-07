Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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07.10.2026 18:02:26

Is Google the Market's Biggest Artificial Intelligence (AI) Mistake? The Stock Is Priced Like a Loser.

In this video, I will cover why Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is viewed as an AI loser right now and explain why I think the market has it wrong. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.

*Stock prices used were from the trading day of Sept. 29, 2026. The video was published on Sept. 29, 2026.

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 675,00 0,68% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 313,10 1,41% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 310,25 1,37% Alphabet C (ex Google)

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