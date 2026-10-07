Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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07.10.2026 18:02:26
Is Google the Market's Biggest Artificial Intelligence (AI) Mistake? The Stock Is Priced Like a Loser.
In this video, I will cover why Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is viewed as an AI loser right now and explain why I think the market has it wrong. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.
*Stock prices used were from the trading day of Sept. 29, 2026. The video was published on Sept. 29, 2026.
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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07.10.26
|Google launches platform to create video games from text prompts (Financial Times)
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06.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
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04.10.26
|Google set to defend £1.2bn UK lawsuit over ‘excessive’ app download charges (Financial Times)
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02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
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02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
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|UBS AG
|23.07.26
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|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 675,00
|0,68%
|Alphabet A (ex Google)
|313,10
|1,41%
|Alphabet C (ex Google)
|310,25
|1,37%
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