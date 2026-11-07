Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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07.11.2026 08:00:00
Is Google's New Cryptocurrency Push a Reason to Buy Alphabet Stock?
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is expanding in crypto via a cryptocurrency custody service for financial institutions that it previewed on Oct. 28. Separately, on Oct. 30, the Binance crypto exchange, the world's largest, said that hackers had stolen $6.3 billion from its coffers -- the kind of loss Google says its service is designed to reduce.
Given the obvious and escalating need for secure crypto custody solutions amid widespread, ongoing cybersecurity challenges worldwide, will this be a new reason to buy Alphabet's stock?
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 200,00
|-2,50%
|Alphabet C (ex Google)
|255,15
|1,55%
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