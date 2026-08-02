Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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02.08.2026 21:30:00
Is Green Thumb the Safest Cannabis Stock to Own Right Now?
The cannabis industry has taught investors a painful lesson over the past five years: Revenue growth means very little if a company can't generate cash. Dozens of operators expanded too quickly, took on excessive debt, or repeatedly diluted shareholders to stay afloat.Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) largely avoided those mistakes. And that's why the company has earned a reputation as one of the cannabis sector's best-run companies. Its Q1 results reinforced that idea.Revenue increased 7.4% year over year to $300.2 million, while the company generated $76 million in operating cash flow, produced $93.5 million in normalized EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization), and remained profitable with generally accepted accounting principles (GAAP) net income of $15.4 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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