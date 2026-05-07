Robinson PLCShs Aktie
WKN: A0B6TW / ISIN: GB00B00K4418
|
07.05.2026 15:05:01
Is Harley-Davidson Stock a Buy After Robinson Value Initiated a New Position?
According to an SEC filing dated May 5, 2026, Robinson Value Management, Ltd. initiated a new stake in Harley-Davidson (NYSE:HOG), buying 158,986 shares in the first quarter.The estimated transaction value was $3.12 million, calculated using the average unadjusted closing price within the quarter. At quarter-end, the position’s value was $3.21 million, reflecting both trading activity and price movement.Harley-Davidson is a leading manufacturer of heavyweight motorcycles, leveraging a globally recognized brand and a diversified revenue base that includes both product sales and financial services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Robinson PLCShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Robinson PLCShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Harley-Davidson Inc.
|21,52
|7,22%
|Robinson PLCShs
|1,31
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.