HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
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31.05.2026 07:42:02
Is HeartFlow Stock a Buy After an Institutional Investor Initiated a Position Worth $2.7 Million?
According to an SEC filing dated May 15, 2026, institutional investment manager Intrepid Family Office LLC initiated a new position in HeartFlow (NASDAQ:HTFL), acquiring 110,000 shares in the first quarter.The estimated transaction value is $2.99 million, calculated using the average closing price between January 1 and March 31, 2026. At quarter’s end, the stake was valued at $2.68 million, reflecting both the share purchase and price fluctuations during the period.HeartFlow, Inc. is a healthcare technology company specializing in advanced, non-invasive cardiac diagnostics. Its strategy centers on leveraging artificial intelligence and computational modeling to provide actionable insights for clinicians managing coronary artery disease.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu HeartFlow Incorporation Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: HeartFlow stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: HeartFlow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu HeartFlow Incorporation Registered Shs
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