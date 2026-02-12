Olympic Aktie

Olympic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889666 / ISIN: JP3201400003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 09:35:20

Is Heraskevych's Olympic 'helmet of remembrance' political?

Olympic organizers have banned Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych from wearing his helmet, which features images of athletes killed in the war on Ukraine, during competition.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Olympic Corp

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.