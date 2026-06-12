Hinge Health a Aktie
WKN DE: A412WK / ISIN: US4333131039
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12.06.2026 22:11:40
Is Hinge Health a Stock to Sell After an Insider Sold 50,000 Shares?
Hinge Health‘s co-founder and executive chairman, Gabriel M.I. Mecklenburg, reported the sale of 50,000 Class A Common Stock shares for a transaction value of approximately $3.28 million, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($65.54); post-transaction value based on June 5, 2026, market close ($63.62).* 1-year price change calculated using June 12, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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